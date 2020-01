Fugro-branchegenoot CGG positiever over omzet

Gepubliceerd op | Views: 1.038

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse CGG, een branchegenoot van bodemonderzoeker Fugro, is positiever geworden over de verwachte omzet in heel vorig jaar. Volgens het bedrijf is de omzet in 2019 waarschijnlijk met 14 procent omhoog gegaan, waar eerder werd uitgegaan van een plus van ruim 10 procent. Het bedrijf herhaalde verder zijn verwachting om voor het eerst sinds 2012 weer een positieve kasstroom te genereren.

CGG, dat in maart met zijn definitieve jaarcijfers komt, besloot recent uit een samenwerking met Fugro te stappen. De onderneming doet haar belang van 40 procent in de joint venture Seabed Geosolutions over aan Fugro. Als onderdeel van de overeenkomst betaalt CGG 35 miljoen dollar aan Fugro. Het geld dat Fugro krijgt, gebruikt het bedrijf voor het verlagen van de schulden. Verder zal met het kapitaal de balans van Seabed worden versterkt. De deal moet tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar zijn afgerond.