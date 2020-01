'ASML klaar om te profiteren van EUV-techniek'

Stel dat de winst per aandeel met 17,5% per jaar groeit.



2018 € 6,10

2019 € 7,17

2020 € 8,42

2021 € 9,90

2022 € 11,63

2023 € 13,66

2024 € 16,05

2025 € 18,86



Wat is bij een koers van € 271 dan de Koers-Winst verhouding?



2018 44,4

2019 37,8

2020 32,2

2021 27,4

2022 23,3

2023 19,8

2024 16,9

2025 14,4



Dat is vergelijkbaar met een obligatie die hoeveel % rente betaald?



2019 2,6%

2020 3,1%

2021 3,7%

2022 4,3%

2023 5,0%

2024 5,9%

2025 7,0%



Waarbij aangetekend dat de EPS van 2019 waarschijnlijk lager zal zijn € 7,17