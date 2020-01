Weer het zoveelste bewijs dat er een groot verschil zit tussen de werkelijke stand van de economie en de standen van de financiële markten.



Als iets een goede indicator is voor de stand van de economie is hoeveel vracht er daadwerkelijk wordt vervoerd.



De financiële markten worden echter bepaald door de extreem lage rentes en het opkoopbeleid van centrale banken. Slechte bedrijven (zombie bedrijven) worden in leven gehouden door extreem goedkoop geld. Er vindt geen enkele gezonde reiniging meer plaats van de echte economie.



De centrale banken willen het beleid echter niet meer wijzigen want dan stort de boel in elkaar. Maar hoe langer daarmee wordt gewacht, hoe groter de toekomstige klap gaat zijn. Een enorm dilemma.