Beurzen dringen verliezen terug

[quote alias=Nico.de.mus id=12040014 date=202001081216]

Ik verwacht niet dat Trump genoegen neemt met de laatste Iraanse raket aanval !

[/quote

Dan zijn we niet van hetzelfde gedacht .

Als hij erop deze manier vanaf komt is het verstandig van dit niet verder op te rakelen .

Hoeveel doden of gewonden zijn er juist zullen we nooit weten .