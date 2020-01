AEX lager na raketaanval Iran

Gepubliceerd op | Views: 1.353 | Onderwerpen: Iran

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden lager. De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten namen weer toe door de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. De aanval is een vergeldingsactie op de Amerikaanse raketaanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent in de min op 607,57 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 918,95 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent.

Op de lokale markt klom Avantium bijna 5 procent. Het chemiebedrijf heeft een intentieverklaring getekend met een consortium over de financiering van een nieuwe fabriek in Delfzijl. Die productiefaciliteit moet vanaf 2023 op grote schaal FDCA, een grondstof voor bioplastics, gaan produceren. De financiering bedraagt 30 miljoen euro.