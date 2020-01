Frans consumentenvertrouwen iets omlaag

Gepubliceerd op | Views: 159 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse consumentenvertrouwen is in december weer teruggevallen, nadat in november nog het hoogste niveau in ongeveer twee jaar werd bereikt. Huishoudens in Frankrijk zijn onder meer iets negatiever geworden over de vooruitzichten wat betreft persoonlijke financiële situatie en koopkracht, aldus het Franse statistiekbureau.

De vertrouwensindex zakte naar een niveau van 102, na een herziene 105 in november. Economen voorzagen in doorsnee een stand van 104 voor december. Het consumentenvertrouwen in Frankrijk kwam eerder onder druk te staan door de protesten van de gele hesjes. President Emmanuel Macron kwam in reactie op de landelijke en soms gewelddadige protesten met belastingverlagingen voor huishoudens.