WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in november met 1,3 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. Economen hadden in doorsnee juist op een stijging met 0,2 procent gerekend.

In oktober gingen de orders voor Duitse fabrieken nog met een herziene 0,2 procent omhoog. Eerder werd voor die maand een daling gemeld van 0,4 procent. Op jaarbasis krompen de Duitse fabrieksorders in november met 6,5 procent, na een afname met een herziene 5,6 procent een maand eerder.

De industrie in de grootste economie van Europa kampt al enige tijd met tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende economie, problemen in de autosector en onzekerheid rond de brexit.