AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk lager openen. Door de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak zijn de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten weer toegenomen.

Iran heeft wraak gezworen voor de Amerikaanse raketaanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij later woensdag bekendmaakt of en welke stappen zijn land neemt tegen de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.

Het aandeel Unilever zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC hebben hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern teruggeschroefd.

Avantium

Chemiebedrijf Avantium heeft een intentieverklaring getekend met een consortium over de financiering van een nieuwe fabriek in Delfzijl. Die productiefaciliteit moet vanaf 2023 op grote schaal FDCA, een grondstof voor bioplastics, gaan produceren. De financiering bedraagt 30 miljoen euro.

Verder gaat de aandacht uit naar chipgerelateerde bedrijven, na het naar buiten komen van voorlopige resultaten van Samsung Electronics. De smartphonemaker lijkt volgens analisten te ontsnappen aan de malaise op de markt voor geheugenchips.

Auto's

In Brussel staat AB InBev in de schijnwerpers. De bierbrouwer is volgens de Britse zakenkrant Financial Times op zoek naar een vervanger voor financieel directeur Felipe Dutra. Dutra is al sinds 2005 de hoogste financiële man is bij de grootste bierbrouwer ter wereld. Volgens sommige ingewijden wordt Dutra verantwoordelijk gehouden voor de moeizame prestaties van het bedrijf sinds het in 2016 SABMiller overnam.

Ook Renault staat in het nieuws. Topman Luca de Meo van Volkswagen-dochter Seat is opgestapt. De weg lijkt daarmee vrij voor de Italiaan om de overstap te maken naar de Franse automaker Renault, waar hij als favoriet wordt gezien om topman te worden. Volgens het Franse zakenblad Les Echos wordt De Meo later deze week al bij Renault gepresenteerd.

Slot

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 609,71 punten en de MidKap steeg 1,2 procent tot 921,56 punten. Frankfurt ging 0,8 procent vooruit. Parijs en Londen sloten vrijwel ongewijzigd. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 28.583,68 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en techbeurs Nasdaq verloor een fractie.

De euro was 1,1149 dollar waard tegen 1,1137 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 63,25 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 69,05 dollar per vat.