'Veel Sandd-personeel op straat door fusie'

DEN HAAG (AFN) - Door de overname van Sandd door PostNL raakt het leeuwendeel van de Sandd-medewerkers hun baan kwijt. Dat meldt de NOS. Sandd stopt per 1 februari en fuseert met PostNL, maar nu is volgens de omroep al duidelijk dat minder dan de helft van de ongeveer 16.000 Sandd-medewerkers zeker is van een baan bij het fusiebedrijf, ondanks de vele vacatures bij PostNL.

De grootste groep Sandd-medewerkers bestaat uit ongeveer 10.400 bezorgers. Die hebben allemaal een aanbod gekregen om bij PostNL te komen werken, maar bij vakbond Bond van Post Personeel zijn volgens de NOS signalen binnengekomen dat een groot gedeelte van de bezorgers niet op het aanbod ingaat. Dit komt onder meer door werkroosters, werkwijze of het aanbod van ofwel te veel ofwel te weinig uren. Ook zouden sommige medewerkers er financieel op achteruit gaan.

Een tweede groep waar klappen vallen, is volgens de omroep het ondersteunend personeel van Sandd. Dat zijn 1800 medewerkers, zoals chauffeurs, kantoormedewerkers en postsorteerders. Voor sommige is de afstand woon-werkverkeer te groot. Ook wordt geklaagd over het lage loon en het tekort aan uren. Ook het aanbod van tijdelijke contracten staat Sandd-medewerkers tegen.

Buiten de boot

Een derde groep dreigt volgens de NOS helemaal buiten de boot te vallen. Volgens vakbond FNV gaat het om zo'n 3000 bezorgers en 450 mensen aan ondersteunend personeel die voor franchisenemers van Sandd werken. Voor deze bedrijven en bezorgers geldt dat er nog geen afspraken zijn met PostNL, terwijl de stroom van Sandd-post 1 februari opdroogt. Voor deze groep is er ook geen sociaal plan, terwijl dat voor anderen die voor Sandd werken er wel is.

Een woordvoerder van PostNL was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Tegen de NOS wilde PostNL niet zeggen hoeveel Sandd-bezorgers en ondersteunende medewerkers er ondertussen wel zijn aangenomen omdat er nog gesprekken lopen.