Postfusie zorgt voor lastige puzzel bij PostNL

De bezorgers van sandd zijn mensen die voor de vrijheid gekozen hebben om hun werk op hun manier te doen Dus het sorteren en ordenen van de looproute dat deden ze dan tweemaal per week en hadden of een uitkering of waren afgekeurd Die vrijheid heb je bij postnl niet en moet je dus een keuze maken

Als ze het anders wilden dan hadden ze allang gekozen om bij postnl aan de slag te gaan omdat postnl steeds op zoek is naar meer bezorgers en dit al jarenlang die niet op peil krijgt...

Bovendien is postnl bezig met sorteercentra's op te doeken en de bezorgers aan zijn lot overlaat die onderweg nu al zijn post moet ordenen omdat de codeerregel in de nu open zijnde centra's zo snel mogelijk te doen plaatsvinden en de chaos overlaat aan de minst betaalde en dat is de bezorger die jarenlang op hetzelfde loon van 10 euro bruto staat per uur!!!!!!!!!!!!

Bovendien ben je dan in loondienst bij postnl als je overstapt en dan gaan de uitkeringsinstanties anders reageren op je recht op uitkering waar de meeste sandd bezorgers in zitten!!!