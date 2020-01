Avantium bouwt nieuwe fabriek in Delfzijl

Gepubliceerd op | Views: 613

AMSTERDAM (AFN) - Chemiebedrijf Avantium heeft een intentieverklaring getekend met een consortium over de financiering van een nieuwe fabriek in Delfzijl. Die productiefaciliteit moet vanaf 2023 op grote schaal FDCA, een grondstof voor bioplastics, gaan produceren.

De financiering bedraagt 30 miljoen euro, bedoeld voor de periode totdat de fabriek is afgebouwd in 2023. De overeenkomst is onder andere gesloten met de provincie Groningen, Groningen Seaports en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

De Delfzijlse faciliteit wordt de eerste fabriek van Avantium die op commerciële schaal zal produceren. De vestiging krijgt een capaciteit om jaarlijks 5000 ton FDCA te maken. De aanvankelijke plannen voor de fabriek waren veel grootschaliger. In een samenwerkingsverband met de Duitse chemiereus BASF zou Avantium een fabriek bouwen voor zeker 25.000 ton. Die plannen gingen niet door nadat BASF zich uit het project had teruggetrokken.

Bijdrage

De provincie Groningen is blij met de komst van de fabriek in Delfzijl. "Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar vooral omdat vernieuwende bedrijven als Avantium een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de industrie", aldus gedeputeerde Nienke Homan.

De financiering bestaat uit een mix van subsidies, aandelenfinanciering en leningen. Voordat het consortium definitief groen licht krijgt, moet onder andere nog boekenonderzoek gedaan worden.