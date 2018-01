Gepubliceerd op | Views: 948 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO breidt zijn test met betalen via 'wearables' uit. De bank laat vijfhonderd klanten contactloos betalen met ringen, horloges of armbanden waarin een betaalchip is verwerkt. ABN AMRO is naar eigen zeggen de eerste bank ter wereld die wearables direct aan betaalrekeningen koppelt.

De bank hoopt met de nieuwe foefjes in te spelen op de wensen van zijn klanten. Na de eerste interne tests, kunnen deelnemers via een app hun ervaringen delen over de eerste betalingen in de 'echte' wereld. Aan de hand van dat commentaar past ABN AMRO de betaalaccessoires aan.

De bank begon de eerste interne pilot met betaalwearables in juni met een speciale ring. Daarin zat een NFC-chip, die ook in pinpassen voor contactloze betalingen zit. Zodoende kunnen klanten afrekenen door het sieraad vlak bij een betaalautomaat te houden.