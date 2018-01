GoPro onderuit op lichtgroen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 959

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York kleurden maandag halverwege de sessie lichtgroen. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda en zijn in afwachting van het cijferseizoen dat later deze week aanvangt. Maker van actiecamera GoPro werd afgestraft voor tegenvallende vooruitzichten.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreek 19.30 uur (Nederlandse tijd) een fractie hoger op 25.302 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2746 punten. En technologiegraadmeter Nasdaq noteerde een plus van 0,3 procent op 7155 punten.

GoPro zag dik 8 procent van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf maakte bekend te stoppen met zijn drone-activiteiten. Voor dat onderdeel wordt een koper gezocht. Ook zet GoPro het mes in zijn personeelsbestand. Van de nu nog 1250 banen verdwijnen er meer dan 250.

Kohl's

Warenhuisketen Kohl's won bijna 6 procent. Het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar na een goed verlopen feestdagenperiode. Chipbedrijf Nvidia kreeg er daarnaast 4 procent bij. De onderneming is een samenwerking met Uber en Volkswagen aangegaan op het gebied van zelfrijdende auto's.

Sowieso was er genoeg te doen om de markt voor zelfrijdende voertuigen. Webwinkelreus Amazon kondigde een bundeling van krachten aan met de Japanse automaker Toyota. Doel van de samenwerking is uiteindelijk om zelfrijdende bezorgwagens de weg op te krijgen. Amazon noteerde 1,2 procent hoger. Daarbij profiteerde het aandeel ook van een adviesverhoging.

Tesla

Automaker Tesla die ook vol inzet op autonoom rijden zag zijn beurswaarde met bijna 6 procent aandikken. Het aandeel van branchegenoot General Motors won 1,2 procent.

De maker van yogakleding Lululemon Athletica schroefde zijn prognoses voor het vierde kwartaal op, geholpen door een meevallend feestdagenseizoen. Beleggers zetten het aandeel echter 0,5 procent lager. Ook restaurantconcern Darden Restaurants (min 0,6 procent) werd door beleggers niet beloond voor een verhoging van de winstverwachting.

De euro was 1,1967 dollar waard, tegen 1,1976 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 61,53 dollar. Brentolie stond 0,1 procent hoger op 67,70 dollar per vat.