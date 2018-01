Mijn cijfers waren vorige week keurig in orde,mede door besi,aperam en ook arcelor en shell schreef ik een record plus van + 4,5% en de zaterdag georganiseerde spoordag,leverde ons nog eens een leuke verrassing op.

Vandaag heb ik alle beursperikelen gemist,want vanmiddag kwam ik terug van een grote buitronde,daardoor is arcelor zo gestegen,toen ondekte ik dat ik mijn grote slijptol,ondanks een goed voornemen,toch vergeten was en kon ik dus terug en heb gelijk nog maar een paar adressen meegepakt,maar zodoende was ik pas om half 6 terug en toen ging de beurs net op slot.

Veel gemist heb ik niet,bijna alles licht plus,arcelor fors plus,maar aperam min.nu ja altijd zo als vorige week lukt natuurlijk niet altijd,als we maar vooruit boeren,dan gaat tie goed,tabee!!!