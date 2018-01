TomTom doet reeks aankondigingen op techbeurs

quote: Paulus29 schreef op 8 jan 2018 om 18:22:

Vreemd dat de koers van het aandeel TomTom nu zo weinig doet na deze stroom belangrijke persberichten. Zeker gezien de grote afstraffing van de laatste weken.



Hoe kan dat?

Zo weinig doet? Be real, vorige week was het nog maar zeer de vraag of de 8,0 wel gehouden zou worden. Nu staan we 2 handelsdagen verder al weer op ruime marge erboven en kijken we omhoog, totale turnaround dus...