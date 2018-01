IMF optimistisch over wereldeconomie

Gepubliceerd op | Views: 584 | Onderwerpen: IMF

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is optimistisch over de wereldeconomie. Dat zei hoofdeconoom Maurice Obstfeld vooruitlopend op een nieuwe reeks voorspellingen van de belangrijke internationale organisatie, die later deze maand worden gepubliceerd. Volgens Obstfeld heeft het IMF vooral ,,positieve verrassingen" gezien in China en de meeste ontwikkelde economieën waaronder Europa.

In oktober kwam het IMF met een voorspelling van de groei van de wereldeconomie dit jaar van 3,7 procent, het snelste tempo sinds 2011. Deze voorspelling worden later in januari door het IMF bijgeschaafd.

Een van de belangrijkste punten waar naar gekeken wordt is de impact van de belastinghervorming in de Verenigde Staten. In het kielzog van de Amerikaanse economie kan de ,,fiscale prikkel" volgens Obstfeld ook in Europa op de korte termijnpositief uitwerken. Op de lange termijn zijn de gevolgen mogelijk negatiever. De hoofdeconoom wees daarbij op de plannen in relatie tot de risico's van hoge schuldniveau's.