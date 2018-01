Kleine winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 681 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond maandagmiddag licht in de plus. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten kleine winsten zien. Daarmee houden beleggers de moed erin na de sterke eerste handelsweek van het nieuwe jaar. Aan het Damrak waren vooral biotechbedrijf Galapagos en investeerder Kardan erg in trek.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur 0,4 procent hoger op 560,33 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 854,99 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen elk 0,4 procent. Londen daalde 0,3 procent.

Galapagos was met afstand de sterkste stijger in de AEX. Het biotechbedrijf won 4,6 procent vanwege positieve voorlopige resultaten met een studie bij artrosepatiënten in de Verenigde Staten. Bij de hoofdfondsen deed ook ArcelorMittal het goed, met een plus van 2,4 procent. Het staalconcern levert het staal voor de bouw van een Australische ijsbreker. Onderaan stond kabel- en telecomconcern Altice met een min van 1,3 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM ging verder 2 procent vooruit in de MidKap. Vakbond FNV schortte een staking van het KLM-cabinepersoneel op nadat een principeakkoord was bereikt over een nieuwe cao.

Op de lokale markt maakte Kardan een koerssprong van bijna 19 procent. De Israëlische investeringsmaatschappij voert vergevorderde gesprekken met verschillende partijen over een verkoop van dochteronderdeel Tahal Group.

Ablynx

Elders in Europa was er veel aandacht voor Ablynx, dat bijna 45 procent hoger stond in Brussel. Het Belgische biotechnologiebedrijf heeft een overnamevoorstel van 2,6 miljard euro van de Deense farmaceut Novo Nordisk (plus 0,2 procent) afgewezen.

In Londen kelderde retailer Mothercare meer dan een kwart na een winstwaarschuwing. Softwarebedrijf Micro Focus leverde daarnaast bijna 17 procent in vanwege tegenvallende resultaten.

Euro

Deutsche Bank was een opvallende verliezer in Frankfurt, met een min van 1 procent. De grootste bank van Duitsland verwacht over heel 2017 een klein verlies te lijden. Dat komt goeddeels door de belastingverlaging die de regering-Trump doorvoert in de VS.

De euro was 1,1974 dollar waard, tegen 1,2035 dollar voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 61,58 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 67,67 dollar per vat.