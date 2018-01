Rustige opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 422

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met overwegend kleine minnen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Daarmee maken de graadmeters op Wall Street een pas op de plaats na de opmars van de afgelopen dagen. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda en zijn in afwachting van het cijferseizoen dat later deze week aanvangt.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 25.261 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,1 procent tot 2741 punten. En technologiegraadmeter Nasdaq opende nagenoeg vlak op 7140 punten.

Warenhuisketen Kohl's won bijna 7 procent. Het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar na een goed verlopen feestdagenperiode. Chipbedrijf Nvidia kreeg er daarnaast 3,3 procent bij. De onderneming is een samenwerking met Uber en Volkswagen aangegaan op het gebied van zelfrijdende auto's.