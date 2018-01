'Wall Street gaat vlak openen'

Gepubliceerd op | Views: 847

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York gaan maandag aan het begin van de eerste volle handelsweek van het nieuwe jaar naar verwachting vrijwel onveranderd openen. Daarmee zou Wall Street even pas op de plaats maken na de recordopmars van vorige week. Er is weinig richtinggevend nieuws om de handel te sturen.

Beleggers kijken vooral uit naar later deze week, wanneer het Amerikaanse cijferseizoen van start gaat. Op vrijdag publiceren de grote banken JPMorgan Chase en Wells Fargo kwartaal- en jaarresultaten. Ook vermogensbeheerder BlackRock en Delta Air Lines geven deze week een kijkje in de boeken.

Warenhuisketen Kohl's staat voor een hogere opening. Het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar na een goed verlopen feestdagenperiode. De maker van yogakleding Lululemon Athletica schroefde zijn prognoses voor het vierde kwartaal op, geholpen door een meevallend feestdagenseizoen. Ook restaurantconcern Darden Restaurants kwam met een verhoging van de winstverwachting.

Caterpillar

Machinebouwer Caterpillar lijkt in het groen te openen, dankzij een verhoging van het beleggingsadvies door JPMorgan. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor Amazon.

Chipbedrijf Nvidia mag zich eveneens op belangstelling verheugen na aankondiging van een samenwerking met Uber en Volkswagen op het gebied van zelfrijdende auto's. Farmaceut Celgene maakte bekend biotechnoloog Impact Biomedicines over te nemen in een deal ter waarde van maximaal 7 miljard dollar.

Productprijzen

De macro-economische agenda is nagenoeg leeg. Wel zijn er toespraken van verschillende Fed-bestuurders. Later deze week komen gegevens over onder meer de Amerikaanse producentenprijzen, detailhandelsverkopen en inflatie.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,9 procent hoger op 25.295,87 punten. De bredere S&P 500 kreeg er 0,7 procent bij en sloot op 2743,15 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7136,56 punten.