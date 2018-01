Staat haalt bijna 1,4 miljard op

quote: swen91 schreef op 8 jan 2018 om 14:26:

Wat is dat voor kul ? De yield is negatief, de coupon niet.



De lening wordt boven pari ingeschreven. Men betaalt nu dus 1.408.200.000 en krijgt over 6 maanden 1,4 miljard aflossing terug.

In jouw bewoording stel ik:De lening verstrekker betaalt nu aan de overheid 1.401.400.000 en de overheid betaalt over 6 maanden 1,4 miljard aflossing terug aan de lening verstrekker.Ofwel de overheid krijgt een mooi bedrag toe als ze schulden aangaat.We zeggen dus allebei hetzelfde, alleen verschilt de hoogte van het mooie bedrag dat de overheid ontvangt.Bij jou is dat bedrag: 8,2 miljoen ofwel 0,6% in 6 maanden, dus 1,2% op jaarbasis.Bij mij is dat bedrag: 1,4 miljoen ofwel 0,1% in 6 maanden, dus 0,2% op jaarbasis.