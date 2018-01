Stijging winkelverkopen in eurozone

Gepubliceerd op | Views: 336 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in november met 1,5 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat.

Economen hadden in doorsnee een toename van de winkelverkopen met 1,3 procent voorspeld. In oktober daalde de verkoop nog met 1,1 procent. Voor de gehele Europese Unie was in november ook een stijging van de verkopen met 1,5 procent te zien, na een daling met 0,6 procent in de voorgaande maand.

Volgens Eurostat ging binnen de EU de verkoop het sterkst omhoog in Portugal, Slovenië, Duitsland en Kroatië, terwijl alleen in Estland een daling van de winkelverkopen was te zien. Voor Nederland werden geen cijfers gemeld.