Partners Group stapt in windproject Borssele

Gepubliceerd op | Views: 761

AMSTERDAM (AFN) - De Zwitserse investeerder Partners Group is de grootste aandeelhouder geworden van het offshore-windmolenproject Borssele III/IV. De Zwitsers hebben een belang van 45 procent in het windmolenpark voor de Zeeuwse kust.

Partners Group is nu de belangrijkste aandeelhouder in het consortium dat Borssele III/IV bezit. Andere partijen zijn Shell, Mitsubishi-dochter DGE, Eneco en Van Oord. Er werden geen financiële details over de transactie gemeld. Het project moet begin 2021 commercieel beginnen en gaat naar verwachting voldoende elektriciteit opwekken om jaarlijks ongeveer 825.000 huishoudens van stroom te voorzien.