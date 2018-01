'Beleggers kijken uit naar begin cijferseizoen'

Gepubliceerd op | Views: 2.086

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint maandag naar verwachting met winst aan de eerste volle week van het nieuwe jaar. Ook de meeste andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar het begin van het jaarcijferseizoen en het Amerikaanse inflatiecijfer, dat vrijdag op het programma staat.

In de Verenigde Staten zullen de grote banken JPMorgan Chase en Wells Fargo deze week de resultaten bekendmaken. Op het Damrak komt maaltijdbezorger Takeaway woensdag met cijfers naar buiten.

Bij de bedrijven staat Galapagos in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf heeft positieve voorlopige resultaten behaald met een Fase 1b-studie in artrosepatiënten in de Verenigde Staten. De primaire doelen van het onderzoek waren de veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen van het middel GLPG1972 in patiënten te onderzoeken.

Air France-KLM

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. De FNV schortte zaterdag een 24-uursstaking van het KLM-cabinepersoneel op nadat een principeakkoord werd bereikt over een nieuwe cao. Het cabinepersoneel zou maandag het werk neerleggen.

Kardan liet weten vergevorderde gesprekken te voeren met verschillende partijen over een verkoop van dochteronderdeel Tahal Group. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij bevestigde in reactie op mediaberichten dat Fortissimo Fund tot de gesprekspartners behoort. De onderneming stelt evenwel dat er geen zekerheid is dat de verkoop doorgaat.

Ablynx

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat het Belgische biotechnologiebedrijf Ablynx een overnamevoorstel heeft ontvangen van de Deense farmaceut Novo Nordisk. De overnameprijs kan oplopen tot 2,6 miljard euro. De overnamesom ligt 44 procent hoger dan de slotkoers van Ablynx op de beurs in Brussel afgelopen vrijdag.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index klom 0,7 procent tot 558,16 punten. Dat is het hoogste niveau in ruim tien jaar. De MidKap won 0,4 procent tot 853,30 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,2 procent bij. Op Wall Street werden nieuwe recordstanden bereikt.

De euro was 1,2015 dollar waard, tegen 1,2035 dollar voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 61,59 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs en bracht 67,75 dollar per vat op.