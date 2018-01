Lavide koopt tweede gastouderbureau

Gepubliceerd op | Views: 667

ALKMAAR (AFN) - Kinderopvangorganisatie Gastvrij Nederland neemt branchegenoot MijnGastouderopvang over. Dat maakte Lavide, het beursgenoteerde bedrijf dat onlangs de controle over Gastvrij overnam, maandag bekend.

Gastvrij betaalt 24.200 euro in contanten aan de huidige eigenaar van MijnGastouderopvang, Kerst Sandburg. Die steekt dat volledige bedrag in etappes in nieuw uit te geven aandelen Lavide, in totaal 48.400 stuks. Hij blijft als leidinggevende aan zijn bedrijf verbonden.

Met de overname verkrijgt Gastvrij 42 contracten met gastouders, 147 kindcontracten en 47 domeinnamen. MijnGastouderopvang is goed voor een jaaromzet van bijna 1 miljoen euro, waarop winst noch verlies wordt gemaakt.

Gastvrij

Lavide ontsloeg onlangs de directie van Gastvrij, wegens vermeend financieel wanbeleid. Annette Franken, de partner van Lavide-topman Vincent Poorter, is aangesteld als bestuurder. Dat is in strijd met de statuten van Lavide omdat zij ook commissaris is bij dat bedrijf.

Poorter zei in een toelichting aan het ANP dat de benoeming van Franken tijdelijk zal zijn. Hij zei dat Lavide in gesprek is met nog twee gastouderbureaus over een mogelijke overname. Daarmee hoopt hij mensen in huis te halen met voldoende kennis van de sector om de leiding over te nemen. Ook Sandburg zou daarvoor in aanmerking kunnen komen, aldus Poorter.

Ontkennen

De weggestuurde directeuren van Gastvrij ontkenden vorige maand overigens dat met de cijfers is geknoeid. Zij spraken van een bedrijfskaping en hebben tegen Poorter en Franken aangifte gedaan van poging tot oplichting, laster en smaad en valsheid in geschrifte.

Sandburg desgevraagd liet weten dat hij bekend is met de situatie rond Gastvrij. Desondanks heeft hij naar eigen zeggen alle vertrouwen in zijn nieuwe zakenpartner.