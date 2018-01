Curetis nadert goedkeuring apparatuur in VS

Gepubliceerd op | Views: 1.158 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Curetis verwacht dat de Amerikaanse keuringsdienst FDA op korte termijn een besluit neemt over goedkeuring van apparatuur voor de diagnose van infecties aan de luchtwegen. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde, Duitse biotechbedrijf maandag bekend.

Curetis zegt nauw samen te werken met de toezichthouder om zijn Unyvero-systeem en LRT-cartridge toegelaten te krijgen in de VS. Op een aantal punten is al overeenstemming bereikt. In afwachting van het besluit is het bedrijf al bezig een commerciële organisatie op te tuigen in de Verenigde Staten.