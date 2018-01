Novo Nordisk wil biotechnoloog Ablynx kopen

Gepubliceerd op | Views: 3.230

BRUSSEL (AFN/BELGA/BLOOMBERG) - Het Belgische biotechnologiebedrijf Ablynx heeft een overnamevoorstel ontvangen van de Deense farmaceut Novo Nordisk. De overnameprijs kan oplopen tot 2,6 miljard euro, zo bleek maandag.

De overnamesom ligt 44 procent hoger dan de slotkoers van Ablynx op de beurs in Brussel afgelopen vrijdag. Toen eindigde het aandeel op 21,20 euro. Novo Nordisk had begin december Ablynx benaderd met een bod van 26,75 euro per aandeel, maar dat werd afgeslagen door het bedrijf uit Gent. Ook het huidige bod werd verworpen door Ablynx. Nu benadert Novo Nordisk direct de aandeelhouders van de biotechnoloog. Novo Nordisk dringt er bij het bestuur van Ablynx op aan in gesprek te gaan over een transactie.

Ablynx houdt zich bezig met technologie op het gebied van antilichamen. Dat zijn door het lichaam aangemaakte eiwitten die helpen beschermen tegen ziekteverwekkende virussen en bacteriën. De Denen hebben vooral interesse in Caplacizumab: een door Ablynx ontwikkeld medicijn tegen de zeldzame en levensbedreigende bloedstollingsziekte TTP, dat het bedrijf hoopt dit jaar in Europa en volgend jaar in de VS op de markt te mogen brengen. Caplacizumab is het belangrijkste product in de pijplijn van Ablynx.

Vrijdag werd nog bekend dat de Belgische biotechnoloog TiGenix een bod van 520 miljoen euro heeft ontvangen het Japanse Takeda. TiGenix houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van middelen om de ziekte van Crohn te behandelen.