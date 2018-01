Aziatische beurzen licht vooruit

Gepubliceerd op | Views: 768 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen maandag overwegend licht omhoog. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken uit naar de resultaten van regionale bedrijven, die later deze week naar buiten komen. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke beurs in Japan gesloten bleef vanwege een nationale feestdag.

De beurs in Shanghai steeg 0,6 procent, nadat bekend werd gemaakt dat de buitenlandse valutareserves van China in december zijn uitgekomen op het hoogste niveau in meer dan een jaar. De Hang Seng-index in Hongkong, die vorige week het hoogste niveau in tien jaar bereikte, noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,1 procent aan.

De Kospi in Seoul klom 0,5 procent. Zwaargewicht Samsung, die deze week met cijfers komt over het vierde kwartaal, daalde 0,3 procent. Beleggers keken verder uit naar de gesprekken met buurland Noord-Korea over de relatie tussen beide landen en de deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Volgens persbureau Reuters zullen de gesprekken dinsdag beginnen.