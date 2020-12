Uber stopt eigen ontwikkeling zelfrijdende auto's

Ze stoppen niet maar laten een ander het doen, waar ze in deelnemen.

Is slechts voor beeldvorming. Het is natuurlijk al bekend dat de chauffeurs met hun eigen auto weinig verdienen als je alles meeneemt. Welnu dit is tijdelijk, want straks zijn de chauffeurs helemaal niet meer nodig en worden ze als oud vuil aan de straat gezet.

Ik zal nooit een UBER boeken, want ik vind het beschamend voor de zelfstandig chauffeur. Ja ik weet het is een eigen keuze, maar het is ook mijn keuze om er geen gebruik van te maken.