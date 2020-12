Nasdaq naar nieuw record op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De technologiegraadmeter Nasdaq steeg maandag naar een nieuw record op de aandelenbeurzen in New York. De andere hoofdgraadmeters stonden lager nadat vrijdag recordniveaus werden behaald. Beleggers op Wall Street blijven in afwachting van een akkoord in het Amerikaanse Congres over een nieuw coronasteunpakket waar al maanden over wordt onderhandeld.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,6 procent lager op 30.048 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3687 punten, maar de Nasdaq won 0,2 procent tot 12.558 punten.

Grote techfondsen als Apple, Facebook en Tesla kregen er tot 5,7 procent bij. Chipconcern Intel ging 4 procent omlaag na berichten dat Apple werkt aan eigen chips voor de Mac-computers.

Steunpakket

De markten bleven gespitst op ontwikkelingen rond het nieuwe steunpakket om de Amerikaanse economie door de crisis te loodsen. Nu het aantal coronabesmettingen en coronadoden in de VS gestaag blijft toenemen, rekenen beleggers erop dat politici nu eindelijk bereid zijn om een compromis te sluiten. Daarbij worden de strijdende partijen ook geconfronteerd met de deadline van 11 december. Voor die tijd moet een wetsvoorstel over overheidsuitgaven zijn goedgekeurd om te voorkomen dat de overheid op slot gaat.

Pfizer (plus 1,4 procent) stond wederom in de belangstelling. Volgens autoriteiten in India is de farmaceut een versnelde goedkeuringsprocedure begonnen om het coronavaccin toegelaten te krijgen in het land. Later deze week komt een speciaal panel in de VS bijeen om te bepalen of het middel in de VS versneld mag worden goedgekeurd voor gebruik. De Duitse biotechnoloog en samenwerkingspartner van Pfizer bij het vaccin BioNTech ging 4 procent vooruit in New York.

ExxonMobil

In de oliesector waren rode cijfers te zien, met minnen voor ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips tot 2,9 procent.

De euro was 1,2133 dollar waard, tegenover 1,2141 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder en staat op 46,50 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent tot 49,40 dollar per vat.