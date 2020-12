Beurs Amsterdam in het rood

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond maandagmiddag in de min. Ook elders in Europa waren verliezen te zien. Beleggers hielden vooral de brexitonderhandelingen in de gaten. Een EU-top eind deze week wordt gezien als het laatste moment waarop de Europese regeringsleiders kunnen instemmen met een akkoord over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middag 0,5 procent lager op 612,58 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 912,61 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent.

De Londense FTSE-index daalde 0,1 procent. Volgens de krant The Sun overweegt de Britse premier Boris Johnson te stoppen met het brexitoverleg als er niet snel beweging komt in de onderhandelingen met Brussel.

ING

ING en ABN AMRO stonden bij de grootste dalers in de AEX, met verliezen tot 2,8 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) dringt erop aan om het dividendverbod voor banken met nog eens zes maanden te verlengen. De ECB wijst op de aanhoudende onzekerheid door de coronacrisis en een noodzaak voor banken om genoeg geld in kas te hebben. Banken hoopten juist om begin volgend jaar weer dividend te kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders.

Chipmachinemaker ASML steeg 1,3 procent en tikte de hoogste koers ooit aan.

Basic-Fit

In de MidKap werd fitnessketen Basic-Fit 2,8 procent lager gezet. Beleggers lijken ervan uit te gaan dat er geen versoepelingen mogelijk zijn in Nederland door het hoge aantal coronabesmettingen. Bodemonderzoeker Fugro ging aan kop met een plus van 6,8 procent.

Intertrust zakte 1 procent. Topvrouw Stephanie Miller stapt op bij de financieel dienstverlener. Directeur Shankar Iyer wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als interim-topman. Het vertrek van Miller komt volgens analisten van KBC Securities onverwacht.

Zalando

In Frankfurt was Zalando vrijwel vlak. Rubin Ritter, een van de drie topmannen van de Duitse kleding- en schoenenwebwinkel, kondigde zijn vertrek aan. Hij heeft samen met zijn vrouw besloten dat haar carrière de komende tijd voorrang krijgt. Zijn twee medebestuurders Robert Gentz en David Schneider blijven het bedrijf samen leiden.

De euro was 1,2139 dollar waard, tegenover 1,2142 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper en staat nu op 46,04 dollar. Brentolie was onveranderd op 48,99 dollar per vat.