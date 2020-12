Wall Street opent met kleine uitslagen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen geopend, na de recordstanden van vrijdag. Beleggers op Wall Street reageren onder meer op de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Verder zijn de markten in afwachting van een akkoord in het Amerikaanse Congres over een nieuw coronasteunpakket waar al maanden over wordt onderhandeld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 30.170 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3692 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 12.549 punten.

De VS zouden nieuwe sancties tegen minstens een dozijn Chinese functionarissen willen instellen vanwege hun rol bij het uit het parlement zetten van leden van de oppositie in Hongkong. De maatregelen tegen medewerkers van de Chinese Communistische Partij zouden maandag al kunnen worden genomen door de Amerikaanse regering. Donald Trump blijft hiermee druk op Peking uitoefenen in de laatste weken van zijn presidentschap.

Steunpakket

Verder blijven de markten gespitst op ontwikkelingen rond het nieuwe steunpakket om de Amerikaanse economie door de crisis te loodsen. Nu het aantal coronabesmettingen en coronadoden in de VS gestaag blijft toenemen, rekenen beleggers erop dat politici nu eindelijk bereid zijn om een compromis te sluiten. Daarbij worden de strijdende partijen ook geconfronteerd met de deadline van 11 december. Voor die tijd moet een wetsvoorstel over overheidsuitgaven zijn goedgekeurd om te voorkomen dat de overheid op slot gaat.

De financiële sector op Wall Street moest verliezen slikken. Banken als Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Citigroup leverden tot 1,7 procent in.

Pfizer (plus 0,6 procent) staat wederom in de belangstelling. Volgens autoriteiten in India is de farmaceut een versnelde goedkeuringsprocedure begonnen om het coronavaccin toegelaten te krijgen in het land. Later deze week komt een speciaal panel in de VS bijeen om te bepalen of het middel in de VS versneld mag worden goedgekeurd voor gebruik.