'Shell in gesprek om breedbandinternet Post Office over te nemen'

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell is in gesprek met het Britse Post Office om de breedbandinternettak van de postkantorenorganisatie over te nemen. Volgens nieuwszender Sky News werd het bod van Shell door Post Office verkozen boven dat van telecombedrijf Talk Talk en mediaconcern Sky.

Shell is sinds 2018 actief in de Britse telecommarkt. Toen kocht het bedrijf energie- en internetleverancier First Utility. Shell Energy Retail, zoals First Utility inmiddels heet, heeft 130.000 breedbandklanten.