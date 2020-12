Nationaal Programma Groningen bevestigt subsidie Avantium

AMSTERDAM (ANP) - Het chemieconcern Avantium heeft van het Nationaal Programma Groningen 7,5 miljoen euro aan subsidie toegekend gekregen voor de bouw van een fabriek in Delfzijl. Dat heeft het Nationaal Programma Groningen bevestigd.

Het gaat om een zogenaamde FDCA-fabriek. FDCA is de belangrijkste grondstof voor PEF, een plantaardige, volledig recyclebare kunststof waar onder meer frisdrankflesjes van gemaakt kunnen worden.

In januari 2020 sloten Avantium en het Nationaal Programma Groningen al een overeenkomst waarbij 30 miljoen euro gemoeid was. De subsidie voor dit nieuwe 'icoonproject', zoals Avantium het noemt, is hier onderdeel van.

Het Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de Provincie Groningen en tien gemeenten. Ze investeren in projecten die bijdragen aan de toekomst en welvaart van Groningen, op het gebied van economische ontwikkeling, de kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en duurzaamheid.