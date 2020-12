'Onverwachts vertrek topvrouw Intertrust'

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrek van topvrouw Stephanie Miller van Intertrust komt onverwacht. Analisten van KBC Securities menen dat rond de financieel dienstverlener daardoor de schijn blijft hangen van veel verloop in het bestuur, temeer daar er geen reden voor het vertrek van Miller is gegeven.

De marktvorsers van KBC vonden dat de Amerikaanse juist een bijzonder geschikt persoon was om de huidige transformatie van Intertrust te leiden naar een meer digitaal gefocust bedrijf. Datzelfde kan echter ook gezegd worden over haar opvolger Shankar Iyer. Hij was namelijk topman van Viteos dat door Intertrust werd overgenomen om die transformatie te helpen versnellen.

KBC heeft een buy-advies met een koersdoel van 20 euro voor Intertrust. Het aandeel stond maandag na zo'n 20 minuten handel 0,4 procent lager op 13,94 euro.