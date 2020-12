'KPN heeft snelste mobiele 5G-netwerk'

Het is interessant dat, in tegenstelling tot onze overheid, de telecomspelers inmiddels zelf wél waarschuwen voor gezondheidsgevaren van 5G. In vrijwel alle Telecom jaarverslagen lees je momenteel waarschuwingen voor de aandeelhouders (niet de consumenten overigens) dat men in de toekomst rekening moet houden met claims als gevolg van schade aan de gezondheid. “Portable communications devices have been alleged to pose health risks, including cancer, due to radio frequency emissions from these devices”. aldus América Móvil, de grootse provider in Zuid Amerika. “We cannot be certain that future studies, irrespective of their reliabilty or trustworthiness, will not impute a link between electromagnetic fields and their adverse health effects” staat te lezen in het jaarverslag van mobile provider GCI. Vodafone schrijft over elektromagnetische straling dat deze “gezien kan worden als een gezondheidsrisico” en ga zo maar door. Tot op heden is er nog geen enkel onafhankelijk onderzoek dat bewijst dat 5G veilig is, nergens in de wereld. Ook niet voor 3G en 4G.