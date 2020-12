AkzoNobel begint met inkoop eigen aandelen

Meer en meer bedrijven kopen eigen aandelen in ,door de lage intresten of niet onmiddellijk een bestemming ?

Euronav heeft al voor 7% in eigen bezit en gaat verdere opkopen .

Als ik euronav was zou ik opteren om het aandeel van de beurs te halen .

Ze zitten ook met ne hoop geld en het aandeel is extra ondergewaardeerd ?