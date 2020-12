Duitse industriële productie steeg flink in oktober

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in oktober flink toegenomen. Het herstel van de sector werd daarmee doorgezet, blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De industrie lijkt daarmee weinig last te hebben gehad van de toenemende coronacijfers die ook in Duitsland tegen het einde van oktober weer tot meer voorzichtigheid en beperkingen leidden.

De productie steeg met 3,2 procent in vergelijking met september, waar economen in doorsnee op een toename van 1,6 procent gerekend hadden. In september bedroeg de groei van de industriële productie 2,3 procent. Eerder was hier een toename van 1,6 procent gemeld.

Op jaarbasis lag de productie van de industrie in oktober nog 3 procent achter bij dezelfde maand een jaar eerder. In september was die achterstand nog 6,7 procent.