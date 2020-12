Boskalis aan de slag met Nederlandse infraprojecten

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis neemt voor 75 miljoen euro aan infrastructuurprojecten aan in Nederland. De baggeraars en maritiem dienstverlener gaat onder meer aan de slag met een overnachtingshaven voor binnenvaartschepen in Spijk. Ook gaat het bedrijf helpen de N241 in Noord-Holland helpen herinrichten.

Op de rivier de Waal in het grensgebied met Duitsland gaat Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe haven realiseren. Voor dit project zal circa 3 miljoen kubieke meter grond worden verzet. De werkzaamheden vangen begin 2021 aan met een doorlooptijd van circa 2,5 jaar.

Het door de Provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf PWN gegunde N241-project omvat naast een verbreding van de weg tevens het verleggen van een drinkwaterleiding en de realisatie van diverse voorzieningen om de veiligheid van de weggebruikers te vergroten. De weg wordt naar verwachting einde 2024 opgeleverd.