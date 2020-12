'Beurshandel in teken brexitonderhandelingen'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag waarschijnlijk licht lager beginnen aan de nieuwe handelsweek. Elders in Europa lijken de beursgraadmeters eveneens met kleine minnen te openen. De aandacht gaat deze week vooral uit naar brexitonderhandelingen en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Daarnaast verwerken beleggers de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag, waar de stemming werd gesteund door de hoop op meer coronasteun van de Amerikaanse overheid.

Aan het brexitfront zijn de laatste dagen ingegaan waarin de onderhandelaars een akkoord kunnen sluiten. Een top van Europese leiders eind deze week wordt gezien als het laatste moment waarop regeringsleiders van lidstaten kunnen instemmen met een akkoord. Grootste twistpunten tussen de Britten en de Europese Unie zijn nog altijd afspraken over visserij, regels over eerlijke handel en een mechanisme om eventuele handelsgeschillen te beslechten.

Op macro-economisch vlak maakte de Chinese overheid bekend dat de uitvoer van het land in november met 21,1 procent is gestegen. Dat is de sterkste toename in ruim twee jaar. De invoer nam voor de derde maand op rij toe.

Banken

Bij de bedrijven staan de banken in de schijnwerpers. De ECB dringt erop aan om het dividendverbod voor banken met nog eens zes maanden te verlengen. De centrale bank wijst op de aanhoudende onzekerheid door de coronacrisis en een noodzaak voor banken om genoeg geld in kas te hebben. Banken hoopten er juist op om begin volgend jaar weer dividend te kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders.

Ook Altice Europe staat in het nieuws. De Vereniging Effectenbezitters (VEB) dreigt met een stap naar de rechter vanwege het te lage overnamebod op het telecom- en kabelbedrijf. Oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi deed onlangs een bod van 4,11 euro per aandeel Altice. Ook investeerder Winterbrook Capital stapt volgens zakenkrant The Financial Times naar de rechter. Eerder dreigde het Amerikaanse hedgefonds Lucerne Capital Management al naar de Amsterdamse Ondernemingskamer te stappen vanwege het te lage bod.

Intertrust

Intertrust kondigde aan dat topvrouw Stephanie Miller vertrekt bij de financieel dienstverlener. Het bedrijf wil een van zijn andere directeuren, Shankar Iyer, bevorderen tot haar opvolger. Iyer wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als interim-topman. Intertrust liet verder weten niet aan zijn verwachtingen voor heel 2020 te tornen.

De euro was 1,2126 dollar waard, tegenover 1,2142 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 46,03 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 49,06 dollar per vat.