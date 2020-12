Nog een Altice-aandeelhouder stapt naar rechter om deal met Drahi

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Winterbrook Capital stapt naar de rechter vanwege het bod op telecom- en kabelbedrijf Altice Europe door oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi. Dat schrijft zakenkrant The Financial Times op basis van de rechtbankdocumenten van de zaak. Net als Lucerne Capital en beleggers die vertegenwoordigd worden door de Vereniging Effectenbezitters (VEB) meent Winterbrook dat het bod van 4,11 euro per aandeel te laag is.

Winterbrook heeft twee adviseurs van Altice Europe, Lazard en LionTree, en topman Dexter Goei van Altice USA in New York voor de rechter gedaagd. Het Britse hedgefonds wil dat zij documenten prijs geven die betrekking hebben op de waardering van Altice Europe. Ook wil Winterbrook in Nederland naar de rechter stappen, net als Lucerne al eerder aankondigde. De VEB dreigt daar ook mee.

De ontevreden aandeelhouders menen dat Drahi misbruik maakt van de door de coronacrisis gedaalde aandelenkoers van Altice, terwijl de werkelijke waarde van de bezittingen veel hoger is. Bovendien zijn de voorwaarden van het overnamebod zo vormgegeven dat minderheidsaandeelhouders feitelijk niets kunnen doen om die tegen te houden. Speciale aandelen met veel stemrecht zijn bijvoorbeeld in handen van voorstanders van de deal, bovendien kan de goedkeuringsdrempel zo laag worden dat nauwelijks andere partijen voor hoeven te stemmen.

Altice zegt tegen The Financial Times dat er een "duidelijke reden" voor de instemming met de overname is. Bovendien wordt Altice hoger dan zijn branchegenoten gewaardeerd met het bod van Drahi.