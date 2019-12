Ja,zo kan je ook winst zien te maken,ik doe het maar liever op een manier die juist is en hoewel ik dacht,dat gaat van de week niet lukken,green fryday,zorgde er voor,dat mijn kleine winst tot meer dan 3x het aex resultaat groeide.

Aanvankelijk leek trumpio dalm zand en grind te gaan bellen,voor een zeer grote vracht zand,om de onderhandelings machine weer eens lekker muurvast te laten lopen,maar of ze hem nu allemaal op die navotop met de nek aankeken,daar is hij nogal gevoelig voor,in iedergeval bestelde hij de vracht af en zocht,zowaar ook naar beter werkende manieren.

De chinesio's moesten opnieuw zeer terechte kritiek van amerika slikken,op hun beleid richting de oeigoeren,die stomme sluwe,moordzuchtige communisten,schijnen maar niet te begrijpen,dat je van kritici moet leren;in hoeverre hebben zij gelijk,kom xi en consorten,staak je duivelse moordpartijen op gelovigen,zij zijn de kurk waarop ook jullie samenleving moet drijven.

Het banenrapportje zorgde voor veel positief vuurwerk op de beurs,amerika draait prima,alleen het fundament deugd niet,torenhoge schulden,keren zich op een kwaad moment tegen je.

De metaaltjes kregen in ieder geval vleugels,ook besi ging leuk omhoog,al was hij de laagst stijgende chipper,maar op weekbasis stond maxje toch nipt op plaats 1.

Vandaag winterpeen,wortels,rooien,want een nacht vorstje geeft niet,maar nu al die tobpolitici met stikstoftuigen naar madrid zijn gegaan,zullen de strenge winters wel spoedig terug keren!!

Morgen,in deze donkere tijd,genieten van het komende LICHT van de wereld,HIJ zegd;wie in Mijn nabijheid wandeld zal niet verongelukken in de duisternis,maar het ware eeuwige LICHT hebben.

Maandag hoop ik dat de eindejaarsrally nog meer opschakelt naar hogere nivo's,xi,die 6-6,5% wil groeien heeft een goeie voorzet gegeven,door soja en andere landbouw produkten tarieven,in de kliko te slingeren,als dat eendje nu ook eens zo omgaat met het 15 december gebeuren,dan word het dik smullen op de beurs!!SJALOOM!!!