NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag fors lager gesloten. De angst voor een opleving van de handelsoorlog met China laaide weer op. Beleggers letten op Canada waar financieel directeur Meng Wanzhou van het Chinese techbedrijf Huawei werd voorgeleid. Daarbij werd duidelijk dat de VS haar willen berechten wegens fraude met betrekking tot het schenden van een embargo tegen Iran.

Beleggers verwerkten verder het belangrijke Amerikaanse banenrapport. Daaruit kwam naar voren dat de groei van de Amerikaanse werkgelegenheid behoorlijk is afgezwakt. Ook een besluit van de OPEC om de olieproductie te beperken, kreeg volop aandacht.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 2,2 procent lager op 24.388,95 punten. De brede S&P 500 leverde 2,3 procent in tot 2633,08 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 3,1 procent tot 6969,25 punten.

Banengroei

Op macro-economisch vlak viel het aantal nieuwe Amerikaanse banen in november met 155.000 banen tegen. Ook de banengroei in oktober werd naar beneden bijgesteld. Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de centrale bank.

Verder besloot oliekartel OPEC samen met bondgenoten als Rusland de olieproductie met 1,2 miljoen vaten per dag te beperken. Dat is meer dan waar in doorsnee op werd gerekend en als reactie gingen de olieprijzen flink omhoog. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg 1,8 procent in prijs tot 52,40 dollar. Brentolie won 2,4 procent tot 61,48 dollar per vat.

Chips

Aan het bedrijvenfront opende chipconcern Broadcom de boeken over de afgelopen periode. De verwachtingen vielen in goede aarde en het aandeel Broadcom steeg 0,6procent. Tabaksbedrijf Altria neemt voor 1,8 miljard dollar een belang van 45 procent in de in New York genoteerde Canadese wietkweker Cronos. Dat bedrijf schoot 21,7 procent omhoog. Altria verloor 0,4 procent.

Sportkledingmaker Lululemon Athletica (min 13,4 procent) kwam met verkoopcijfers die zorgen aanwakkerden over een afzwakkende groei van de onderneming.

De euro was 1,1409 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen was dat nog 1,1392 dollar.