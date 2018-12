Muppets dachten vandaag buy the dip bang dat ze de einde jaars rally

gingen missen. Zoals eerder sentiment is zwaar negatief 2019 is het afgelopen met "gratis geld" en het daarmee weer opkopen van eigen aandelen.

Dit weekend ook nog eens veel negatief nieuws uit Frankrijk.

Wat betreft Bitcoin alle minners stoppen ermee van Bitcoin horen we in 2019 niks meer goed nieuws voor het milieu.

Goud daar gaat het heel goed mee en dat gaat straks nog veel beter.