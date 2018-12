Gepubliceerd op | Views: 3.271

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers in PostNL worden mogelijk wat nerveus vanwege perikelen als actiedreiging door vakbond FNV. Zeker met het oog op de soortgelijke problemen die recent aan de basis stonden van een forse koersdaling bij de Belgische branchegenoot Bpost. Dat schrijven kenners van de Belgische bank KBC. Volgens ING-analisten is de situatie bij PostNL geenszins te vergelijken met die bij Bpost.

KBC houdt vertrouwen in de strategie van het postbedrijf. PostNL beloofde eerder in zes jaar tijd de kosten structureel met 500 miljoen euro omlaag te brengen. Daarvan is sinds eind 2015 nu 145 miljoen euro gerealiseerd. Het bedrijf heeft wel aangegeven dat, gelet op de brede steun in de Tweede Kamer voor een fusie tussen PostNL en Sandd en de uitkomsten van postdialoog, mogelijk niet geheel aan het beoogde besparingsdoel kan worden voldaan, zo benadrukt KBC.

Evengoed is het PostNL er alles aan gelegen de kosten verder omlaag te krijgen. De actiedreiging door FNV, zo kort voor de drukke kerst- en nieuwjaarsperiode, is volgens KBC een beproefd concept voor vakbonden. KBC benadrukt dat momenteel alleen FNV uit onvrede over de cao-onderhandelingen zijn kont tegen de krib gooit. De grootste personeelsvertegenwoordiger binnen PostNL is de BvPP. Daarnaast spelen ook CNV en VHP2 een rol. FNV was vorig jaar ook de laatste van de bonden die akkoord ging met cao-voorstellen en regelingen over zaterdagbezorgingen, aldus de KBC-kenners.

Overdreven reactie

De lezing over vakbondstactiek en het beperkte FNV-belang in de onderhandelingen deelt ook ING. FNV probeerde in september al eens een staking op poten te zetten, maar die poging mislukte, benadrukt ING. Daarnaast zijn onderhandelingen over een cao pas net gestart. In het verleden liepen gesprekken tussen de partijen doorgaans constructief. Gelet op de stevige koersdaling van donderdag is volgens ING, die spreekt van een overdreven reactie, momenteel sprake van een gunstig instapmoment.

FNV eist dit keer onder meer een structurele loonsverhoging van 5 procent tot een minimum van 100 euro extra per maand, minder werkdruk en meer vaste banen. Op 12 december staat een volgend overleg gepland.

KBC houdt vast aan zijn koopadvies op PostNL met een koersdoel van 4,50 euro. Ook ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.35 uur 1,1 procent hoger op 2,25 euro.