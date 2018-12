'OPEC en banen in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.591 | Onderwerpen: OPEC

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen wat herstellen na de zware koersverliezen een dag eerder. De hoop dat de Federal Reserve volgend jaar mogelijk terughoudender zal zijn met het verhogen van de rente steunt het sentiment. Verder wordt gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de OPEC. Het oliekartel wist nog geen akkoord te bereiken over een productieverlaging. Vrijdag wordt opnieuw onderhandeld. Dan schuiven ook de bondgenoten van de OPEC aan, waaronder Rusland.

Op het Damrak zullen verfconcern AkzoNobel en telecombedrijf KPN mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Jefferies schroefde zijn aanbeveling voor Akzo op en Credit Suisse werd positiever over KPN.

Prijsvechter Joon

ING staat eveneens in het nieuws. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat niet onderzoeken of ING-topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dat schreef Het Financieele Dagblad (FD) in een reconstructie van de schikking die de bank in september trof met het Openbaar Ministerie. ING betaalde 775 miljoen euro.

Air France-KLM houdt de recent in het leven geroepen prijsvechter Joon toch in de lucht, aldus Les Echos. De Franse krant baseert zich op uitlatingen van topman Ben Smith tijdens een bijeenkomst met vakbonden. Wel zal de budgetdochter de nodige veranderingen ondergaan.

Frenkie de Jong

Biotechnoloog Pharming liet weten positieve resultaten te hebben behaald bij een Berlijnse studie met het middel Ruconest tegen actuele zwellingen. Het ging om een vergelijkende studie met Ruconest en andere therapieën tegen acute erfelijk angio-oedeem-aanvallen. Het middel Cinryze van farmaceut Shire en Berinert van CSL Behring lieten ook goede resultaten zien.

De beursgenoteerde voetbalclub Ajax raakt Frenkie de Jong na dit seizoen zo goed als zeker kwijt aan Paris Saint Germain (PSG). De Telegraaf meldt dat de 21-jarige middenvelder de Franse topclub verkiest boven Manchester City. De club uit Parijs is bereid 75 miljoen euro te betalen voor de speler.

Dalende koersen

De Europese beurzen gingen donderdag hard onderuit. De AEX-index kelderde 3,3 procent tot 498,92 punten. De laatste keer dat de hoofdindex onder de 500 punten sloot was op 28 februari 2017. De MidKap zakte 2,9 procent tot 662,59 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 3,6 procent. Wall Street toonde herstel richting de slotbel. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 24.947,67 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1370 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 50,97 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder en werd verhandeld voor 59,49 dollar per vat.