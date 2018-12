Positieve uitslag bij studie met Ruconest

Artikel is door Berdientje geplaatst:Afdeling Dermatologie en Allergie aan de Charité Universitätsmedizin Berlijn, Berlijn, Duitsland. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek was dat behandeling met recombinante therapie RUCONEST® en plasma-afgeleide C1-behandelingen significant minder her dosering vereist dan icatibant (Firazyr®) om HAE-aanvallen op te lossen.Er waren 69 aanvankelijke aanvallen in totaal bij alle zeven patiënten. In dit real-world onderzoek konden de patiënten de behandeling kiezen voor hun aanval. Na de eerste interventie moesten sommige patiënten hun aanvallen behandelen met een tweede dosis of daaropvolgende behandelingen om de aanval op te lossen. De keuze van de daaropvolgende herbehandelingen werd ook bepaald door de patiënt. De meerderheid van de aanvallen werd geclassificeerd als mild (67%), met 27% matig en 6% ernstig.Patiënten behandelden aanvankelijk hun aanval met Berinert® (vijf aanvallen) of Cinryze® (17 aanvallen), beide plasma-afgeleide C1-esterase-remmers ("pdC1INH"), of Firazyr® (25 aanvallen) (icatibant, een bradykinine-remmer in kleine moleculen, "Icatibant"), of Pharming's RUCONEST® (20 aanvallen), een recombinante menselijke C1-esteraseremmer ("rhC1INH").In de studie toonde RUCONEST® 100% werkzaamheid met de eerste dosis op geschikte klinische niveaus. In twee gevallen werd aanvullende therapie toegepast vanwege de initiële onderdosering van de eerste behandeling. Cinryze® en Berinert® lieten ook goede resultaten zien.Het belangrijkste verschil werd echter aangetoond bij die patiënten die Firazyr® als hun eerstelijnstherapie hadden gekozen. Deze patiënten registreerden herhalingsfrequenties die hoger waren dan die waarvoor gecontroleerde klinische studies hebben aangegeven.Van de 25 aanvallen die met Firazyr® werden behandeld als eerstelijnsbehandeling, faalden 11 (44%) bij de eerste dosis. In acht van die elf mislukte therapiesituaties (72%) nam de patiënt een tweede dosis Firazyr® om te proberen de aanval te beëindigen. In de andere drie gevallen namen de patiënten een C1-esteraseremmer (twee namen Berinert® en een RUCONEST®).Alle patiënten die een C1-esteraseremmer namen, meldden dat de aanval was verdwenen, terwijl in nog eens vijf van de acht Firazyr®-behandelingen patiënten een derde dosis medicatie moesten nemen om de aanval op te lossen. Waar ofwel Ruconest® (twee) of Berinert® (één) werd gebruikt als de derde behandeling van de aanval, werd het opnieuw opgelost, terwijl één op de twee aanvallen die opnieuw werden behandeld met Firazyr® een vierde dosis Firazyr® vereiste voor de aanval. op te lossen.Feedback verzendenGeschiedenisOpgeslagenCommunity