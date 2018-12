Gepubliceerd op | Views: 2.934

AMSTERDAM (AFN) - Ajax raakt Frenkie de Jong na dit seizoen zo goed als zeker kwijt aan Paris Saint Germain (PSG). De Telegraaf meldt dat de 21-jarige middenvelder de Franse topclub verkiest boven Manchester City. De club uit Parijs is bereid 75 miljoen euro te betalen voor de Ajacied.

Een delegatie van PSG was donderdag in Amsterdam en wil volgens de krant de gevraagde afkoopsom van 75 miljoen euro van directeur voetbalzaken Marc Overmars op tafel leggen. Overmars bevestigt het bezoek van de Fransen, maar zegt ook dat er nog geen definitief akkoord is getekend. Meer clubs hebben volgens de Ajax-directeur interesse.