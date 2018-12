'ING-top niet opnieuw getoetst om witwaszaak'

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat niet onderzoeken of ING-topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) in een reconstructie van de schikking die de bank in september trof met het Openbaar Ministerie. ING betaalde 775 miljoen euro.

De regels van DNB schrijven voor dat de toezichthouder een bestuurder van een financiële instelling kan hertoetsen als er sprake is van een redelijke aanleiding. Dat is het geval bij ING, dat heeft toegegeven dat het jarenlang de regels tegen witwassen heeft overtreden.

De toezichthouder heeft zich volgens ingewijden echter al voor de zomer achter de conclusies geschaard van een onderzoek, dat advocatenbureau Stibbe heeft uitgevoerd in opdracht van ING. Dat onderzoek had als conclusie dat niemand binnen de bank actief of verwijtbaar beleid heeft gevoerd. DNB heeft die conclusie overgenomen en het OM zag af van strafvervolging.

DNB-toezichtdirecteur Frank Elderson toonde zich, volgens bronnen tegen de krant, tevreden over het Stibbe-onderzoek en de belofte van topman Ralph Hamers om naleving van wet- en regelgeving voortaan onderdeel van de strategie van zijn bank te laten zijn. Ook zou hij de ING-top hebben laten weten dat ze verder met elkaar moeten.