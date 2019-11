Negen landen vragen Brussel om EU-vliegtaks

Weer de grootste hetze tegen CO2.

Beetje trappen tegen vliegverkeer.



Altijd maar klagen.

Grootste vervuiler op planeet zijn overheden en 20.000 ambtenaren in Brussel, die elke maand reizen voor een vergadering van een uurtje.



Ze komen niet op elektrische fiets.

Timmermans is de grootste dictator in Brussel. Het liefst wil hij de soeverniteit afschaffen en landen onder curatele staan van Brussel.



Hoop dat Nexit het volgende wordt.

De commissie voor milieu. Hij zal rijkelijk beloond worden uit begrotingsbudget van 160 miljard voor EU personeel.