Hogere opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De beursgraadmeters in New York zijn donderdag met winsten aan de handel begonnen. Het sentiment op Wall Street wordt gesteund door optimisme over de Chinees-Amerikaanse handelsontwikkelingen. Daarnaast buigen beleggers zich opnieuw over een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,7 procent hoger op 27.669 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3093 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 8468 punten.

China en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om de handelsheffingen die ze elkaar hebben opgelegd terug te draaien. Het afbouwen van de importheffingen gaat in stappen. Hoeveel en welke heffingen in eerste instantie zullen verdwijnen, moet nog worden afgesproken. Dat wordt een belangrijk onderdeel van het gedeeltelijke handelsakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Peking en Washington hopen zo'n akkoord in de komende weken te bereiken.

Qualcomm

Chipconcern Qualcomm kreeg er ruim 7 procent bij na meevallende kwartaalcijfers en positieve vooruitzichten. Kledingverkoper Ralph Lauren kreeg na het openen van de boeken de handen van beleggers ook op elkaar en won 11 procent. Maker van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit (min 0,3 procent) kwam eveneens met cijfers. Onlangs werd nog bekend dat Fitbit voor 2,1 miljard dollar wordt overgenomen door Google.

Marktonderzoeker Nielsen publiceerde resultaten en kondigde aan zichzelf in twee delen op te splitsen. Daarbij wordt het onderdeel dat zich bezighoudt met consumentenonderzoek als apart bedrijf naar de beurs gebracht. Beleggers zetten het aandeel bijna 7 procent lager.